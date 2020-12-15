COVID-19不妨碍耶诞老人送礼 世卫：他对病毒免疫

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（法新社日内瓦14日电） 世界卫生组织（WHO）官员今天说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）不会阻挠耶诞老人穿梭世界各地发送礼物，因为他对这场大流行病「免疫」。

新型冠状病毒疾病肆虐全球，世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在记者会上说，她知道有许多孩子都很担心病毒会影响耶诞老公公发送礼物。

范科霍芙说：「我明白大家都很担心耶诞老人（染疫风险高），因为他年纪大了。」

育有两名幼子的她说：「我可以告诉大家，耶诞老人对这种病毒免疫。」

范科霍芙说：「我们与他进行了简短交谈，他的状态非常好，耶诞老婆婆也很好，他们现在很忙。」

她还表示，世卫听说有些国家的领袖准备松绑限制全球旅行的防疫措施，好让耶诞老人和他的麋鹿能够进入他们的领空，把礼物送给孩子们。

尽管范科霍芙看似渴望协助散播节日欢乐气氛，却也坚守世卫组织应该扮演的角色，建议民众如何以最佳方式保障自身安全并遏止疫情蔓延；2019冠状病毒疾病在过去一年已夺走超过160万条人命。

她说：「我想，全世界的孩子们都要明白，耶诞老人和他们必须遵守严格的社交距离规范，这是非常重要的事情。」

范科霍芙说，孩子们应该听爸妈的话，「确保自己在耶诞夜早早上床睡觉」，还强调「耶诞老人一定会环游世界，把礼物送到每个孩子手中」。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP