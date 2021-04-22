COVID-19全球死亡超过306万人 确诊逾1.43亿例

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（法新社巴黎22日电） 汇整后的官方数据显示，截至格林威治标准时间22日10时（台湾22日晚间6时），全球至少306万859人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿4380万7560例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发迄今，绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上列数据是依据各国卫生当局每天提供的统计数字来计算，但不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国统计单位其后提出的重新估算数据。且累计确诊人数只是实际染疫人数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球21日通报新增1万4428人病殁、87万9856起确诊病例。根据最新通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3472死）、印度（2104死）和美国（945死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计已56万9404人病故、3186万2401例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（38万1475人丧生、1412万2795例确诊）、墨西哥（21万3597人丧生、231万5811例确诊）、印度（18万4657人丧生、1593万965例确诊）及英国（12万7327人丧生、439万5703例确诊）。

若依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有269人染疫丧命；其次依序为匈牙利（267人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（246人）、蒙特内哥罗（230人）及保加利亚（223人）。

从区域来看，欧洲累计103万8206死、4876万8306例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计87万8642死、2762万2371例确诊；美国和加拿大共计59万3155死、3300万6888例确诊。

亚洲共计30万5994死、2244万1419例确诊；中东地区共计12万4928死、746万5208例确诊；非洲共计11万8897死、446万1052例确诊；大洋洲共计1037死、4万2320例确诊。（译者：张正芊）

© 2021 AFP