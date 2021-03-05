COVID-19全球疫情逾1亿1556万确诊 257万多人病亡

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（法新社巴黎5日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间5日11时（台湾5日晚间7时），全球至少257万291人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1556万8760例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球4日通报新增9007人病殁、42万4952起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1699死）、美国（1016死）与墨西哥（822死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计52万356人病故、2882万7140例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（26万970人丧生、1079万3732例确诊）、墨西哥（18万8866人丧生、211万2508例确诊）、印度（15万7548人丧生、1117万3797 例确诊）及英国（12万4025人丧生、420万1358例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有199人染疫丧命；接下来依序为比利时（192人）、斯洛维尼亚（186人）、英国（183人）及蒙特内哥罗（166人）。

从区域来看，欧洲累计86万7606死、3824万9394例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计69万512死、2175万8761例确诊；美国和加拿大共计54万2492死、2970万4473例确诊。

亚洲共计25万8522死、1626万6951例确诊；中东地区共计10万5224死、561万9893例确诊；非洲共计10万4984死、393万6675例确诊；大洋洲共计951死、3万2619例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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