COVID-19全球疫情逾1亿6509万确诊 343万人病亡

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（法新社巴黎21日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间21日10时（台湾21日晚间6时），全球至少343万2711人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿6509万3780例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球20日通报新增1万2691人病殁、66万9282起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4209死）、巴西（2403死）、美国（692死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计58万8539人病故、3305万6860例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（44万4094人丧生、1589万4094例确诊）、印度（29万1331人丧生、2603万1991例确诊）、墨西哥（22万1080人丧生、239万140例确诊）及英国（12万7701人丧生、445万5221例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有304人染疫丧命；接下来依序为捷克（280人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（277人）、北马其顿（253人）和保加利亚（251人）。

从区域来看，欧洲累计111万8515死、5225万7202例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计99万8251死、3146万1832例确诊；美国和加拿大共计61万3643死、3440万2925例确诊。

亚洲共计43万4304死、3383万7688例确诊；中东地区共计13万9420死、835万4448例确诊；非洲共计12万7484死、473万2254例确诊；大洋洲共计1094死、4万7432例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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