COVID-19全球确诊逾1亿7109万例 超过368万人病殁

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（法新社巴黎2日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间2日10时（台湾2日晚间6时），全球至少368万1985人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7109万6690例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球1日通报新增1万4742人病殁、47万8460起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为墨西哥（4272死）、印度（3207死）、巴西（2408死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万5213人病故、3328万7577例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（46万5199人丧生、1662万4480例确诊）、印度（33万5102人丧生、2830万7832 例确诊）、墨西哥（22万7840人丧生、242万659例确诊）及秘鲁（18万4507人丧生、196万1087例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有560人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（308人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（283人）、捷克（281人）和北马其顿（260人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计116万1745死、3320万9221例确诊；欧洲累计113万7172死、5300万8587例确诊；美国和加拿大共计62万777死、3467万316例确诊。

亚洲共计48万7166 死、3666万4979例确诊；中东地区共计14万3067死、863万9509例确诊；非洲共计13万956死、485万5232例确诊；大洋洲共计1102死、4万8851例确诊。

© 2021 AFP