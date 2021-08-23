COVID-19全球确诊逾2亿1175万例 超过443万人病故

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（法新社巴黎23日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间23日10时（台湾23日晚间6时），全球至少443万846人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿1175万9090例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球22日通报新增7724人病殁、44万6969起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（842死）、俄罗斯（776死）、越南（737死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计62万8503人病故、3770万9970例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（57万4527人丧生、2057万891例确诊）、印度（43万4756人丧生、3244万9306例确诊）、墨西哥（25万3155人丧生、322万5073例确诊）及秘鲁（19万7879人丧生、214万2153例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有600人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（296人）、捷克（284人）、北马其顿（272人）、巴西（270人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计142万1977死、4266万8413例确诊；欧洲累计123万3733死、6179万8277例确诊；亚洲共计75万4136死、4872万3190例确诊。

美国和加拿大共计65万5295死、3917万8027例确诊；非洲共计18万9255死、753万5269例确诊；中东地区共计17万4813死、1174万7781例确诊；大洋洲共计1637死、10万8141例确诊。

© 2021 AFP