COVID-19全球确诊逾2亿2065万例 超过456万人病故

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（法新社巴黎6日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间6日10时（台湾6日晚间6时），全球至少456万5622人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿2065万2860例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球5日通报新增6337人病殁、42万3848起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为俄罗斯（790死）、伊朗（610死）与美国（394死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计64万8472人病故、3994万5106例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（58万3628人丧生、2089万779例确诊）、印度（44万752人丧生、3302万7621例确诊）、墨西哥（26万3140人丧生、342万8384例确诊）及秘鲁（19万8488人丧生、215万5034例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有602人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（301人）、北马其顿（291人）、捷克（284人）和蒙特内哥罗（280人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计144万9875死、4358万5626例确诊；欧洲累计126万397死、6397万9325例确诊；亚洲共计79万3406死、5106万7277例确诊。

美国和加拿大共计67万5471死、4146万273例确诊；非洲共计19万9232死、791万6984例确诊；中东地区共计18万5475死、1251万2638例确诊；大洋洲共计1766死、13万744例确诊。

© 2021 AFP