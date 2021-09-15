COVID-19全球确诊逾2亿2572万例 超过464万人病故

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（法新社巴黎15日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日10时（台湾15日晚间6时），全球至少464万6416人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿2572万8950例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球14日通报新增1万589人病殁、56万5055起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2392死）、墨西哥（1047死）与俄罗斯（792死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计66万3936人病故、4136万5255例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（58万7797人丧生、2101万9830例确诊）、印度（44万3497人丧生、3331万6755例确诊）、墨西哥（26万9016人丧生、352万8972例确诊）及秘鲁（19万8840人丧生、216万2294例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有603人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（312人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（308人）、北马其顿（303人）、蒙特内哥罗（289人）与捷克（284人）和。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计146万5171死、4404万8239例确诊；欧洲累计127万8544死、6534万9316例确诊；亚洲共计81万4181死、5227万832例确诊。

美国和加拿大共计69万1188死、4291万7699例确诊；非洲共计20万3938死、808万6052例确诊；中东地区共计19万1508死、1290万6829例确诊；大洋洲共计1886死、14万9991例确诊。

© 2021 AFP