COVID-19全球确诊逾2亿3576万例 超过481万人病故

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎6日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间6日10时，全球至少481万3581人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿3576万7340例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球5日通报新增8214人病殁、44万6871起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1845死）、俄罗斯（929死）与墨西哥（790死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计70万5284人病故、4395万779例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（59万8829人丧生、2149万9074例确诊）、印度（44万9538人丧生、3387万1881例确诊）、墨西哥（27万9896人丧生、369万1924例确诊）及俄罗斯（21万2625人丧生、766万2560例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有605人染疫丧命；接下来依序为波士尼亚-赫塞哥维纳（328人）、北马其顿（324人）、匈牙利（313）、蒙特内哥罗（311人）与保加利亚（305人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计149万6070死、4514万1748例确诊；欧洲累计132万3544死、6866万2932例确诊；亚洲共计84万5754死、5435万6958例确诊。

美国和加拿大共计73万3297死、4559万2600例确诊；非洲共计21万1845死、833万1950例确诊；中东地区共计20万812死、1348万8359例确诊；大洋洲共计2259死、19万2802例确诊。

© 2021 AFP