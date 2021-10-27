COVID-19全球确诊逾2亿4446万例 病故人数逼近500万

（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日10时，全球至少496万994人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿4446万4760例确诊。

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疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球26日通报新增8023人病殁、46万5674起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1415死）、俄罗斯（1123死）与乌克兰（692死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计73万8883人病故、4561万6157例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（60万6246人丧生、2174万8984例确诊）、印度（45万5653人丧生、3421万5653例确诊）、墨西哥（28万6888人丧生、378万8986例确诊）及俄罗斯（23万3898人丧生、835万2601例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有607人染疫丧命；接下来依序为波士尼亚-赫塞哥维纳（348人）、北马其顿（339人）、保加利亚（336人）、蒙特内哥罗（330人），与匈牙利（317）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计151万6784死、4578万6808例确诊；欧洲累计138万3562死、7317万8050例确诊；亚洲共计86万5732死、5559万5483例确诊。

美国和加拿大共计76万7678死、4731万7789例确诊；非洲共计21万7319死、847万9499例确诊；中东地区共计20万7230死、1385万9381例确诊；大洋洲共计2689死、24万7755例确诊。

© 2021 AFP