COVID-19全球确诊逾2亿468万例 超过432万人病故

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（法新社巴黎12日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间12日10时，全球至少432万3957人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿468万5500例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球11日通报新增1万63人病殁、 69万4642起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1466死）、巴西（975死）、俄罗斯（808死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计61万8479人病故、3619万390例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（56万5748人丧生、2024万5085例确诊）、印度（42万9669人丧生、3207万7706例确诊）、墨西哥（24万6203人丧生、302万596例确诊）及秘鲁（19万7146人丧生、212万8516例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有598人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（284人）和巴西（266人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计139万8578死、4177万4939例确诊；欧洲累计121万6930死、6012万2641例确诊；亚洲共计71万4964死、4681万425例确诊。

美国和加拿大共计64万5165死、3763万4563例确诊；非洲共计17万9969死、712万1257例确诊；中东地区共计16万6849死、1112万5580例确诊；大洋洲共计1502 死、9万6103例确诊。

© 2021 AFP