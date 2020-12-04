COVID-19全球确诊逾6520万 超过150万人病故

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（法新社巴黎4日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间4日11时，全球至少150万7480人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6520万2960 例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4142 万2500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球3日通报新增1万2658人病殁、66万9926起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2907死）、义大利（993死）与巴西（755死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计27万6401人病故、1414万7731例确诊，至少540万4018人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万5270人丧生、648万7084例确诊）、印度（13万9188人丧生、957万1559例确诊）、墨西哥（10万8173人丧生、114万4643例确诊）及英国（6万113人丧生、167万4134例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有147人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（109人）、西班牙（98人）、义大利（96人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计45万4149死、1328万4270例确诊；欧洲累计43万2491死、1911万558例确诊；美国和加拿大共计28万8781死、1454万1185例确诊。

亚洲共计19万7750死、1258万5976例确诊；中东地区共计8万517死、343万2311例确诊；非洲共计5万2850 死、221万8277例确诊；大洋洲共计942死、3万388例确诊。

© 2020 AFP