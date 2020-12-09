COVID-19全球确诊逾6820万例 超过155万人病故

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（法新社巴黎9日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间9日11时（台湾9日晚间7时），全球至少155万7814人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），超过6820万8890例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4334万1100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球8日通报新增1万2364人病殁、65万7185起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2496死）、巴西（842死）与法国（831死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计28万6338人病故、1517万2602例确诊，至少578万6915人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万8159人丧生、667万4999例确诊）、印度（14万1360人丧生、973万5850例确诊）、墨西哥（11万874人丧生、119万3255例确诊）及英国（6万2033人丧生、175万241例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有151人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（110人）、义大利（101人）、西班牙（100人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计46万2362死、1363万7455例确诊；欧洲累计45万6498死、2025万8097例确诊；美国和加拿大共计29万9174死、1559万9140例确诊。

亚洲共计20万1825死、1285万7823例确诊；中东地区共计8万2492死、353万7249例确诊；非洲共计5万4521死、228万8663例确诊；大洋洲共计942死、3万469例确诊。

© 2020 AFP