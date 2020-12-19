COVID-19全球确诊逾7561万例 超过167万人病亡

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（法新社巴黎19日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间19日11时，全球至少167万5362人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7561万1670例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4814万8100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球18日通报新增1万2444人病殁、68万9382起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2710死）、巴西（823死）与墨西哥（762死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计31万3660人病故、1746万5147例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万5650人丧生、716万2978例确诊）、印度（14万5136人丧生、1000万4599例确诊）、墨西哥（11万7249人丧生、130万1546例确诊）及义大利（6万7894人丧生、192万1778例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有159人染疫丧命；接下来依序为义大利（112人）、秘鲁（112人）、斯洛维尼亚（109人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（109人）。

从区域来看，欧洲累计51万334死、2354万3754例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计48万2064死、1451万4536例确诊；美国和加拿大共计32万7652死、1795万7855例确诊。

亚洲共计20万9542死、1334万7521例确诊；中东地区共计8万6496死、374万6013例确诊；非洲共计5万8331死、247万1350例确诊；大洋洲共计943死、3万648例确诊。

© 2020 AFP