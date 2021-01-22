COVID-19全球至少9745万人染疫 死亡破209万例

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（法新社巴黎22日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间22日11时（台湾22日晚间7时），全球至少209万2736人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少9745万7370例确诊。

上述数据是依据各国卫生当局每日提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据。

全球21日通报新增1万7953人病殁、66万2119起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（4045死）、英国（2539死）与墨西哥（1803死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计41万378人病故、2463万2468例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（21万4147人丧生、869万7368例确诊）、印度（15万3032人丧生、1062万5428例确诊）、墨西哥（14万6174人丧生、171万1283例确诊）及英国（9万5829人丧生、354万3646例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有178人染疫丧命；接下来依序为捷克（141人）、英国（141人）以及义大利（139人）。

从区域来看，欧洲累计68万7031死、3152万9013例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计56万4379死、1784万992例确诊；美国和加拿大共计42万8956死、2536万2418例确诊。

亚洲共计23万3763死、1481万7804例确诊；中东地区共计9万4852死、450万9626例确诊；非洲共计8万2810死、336万5924例确诊；大洋洲共计945死、3万1600例确诊。

由于全球仍有大量较轻症或无症状感染者未被检测出，上述确诊数据只是实际感染总数的一部分。

© 2021 AFP