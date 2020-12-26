COVID-19全球超过175万人病故 逾7975万例确诊

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（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少175万780人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7975万8000例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有5040 万5700人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球25日通报新增8389人病殁、48万5359起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1414死）、墨西哥（665死）与英国（570死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计33万279人病故、1876万1363例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（19万488人丧生、744万8560例确诊）、印度（14万7343人丧生、1016万9118例确诊）、墨西哥（12万1837人丧生、137万2243例确诊）及义大利（7万1359人丧生、202万8354例确诊）。

依照染疫死亡数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有165人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（121人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（119人）、义大利（118人）、北马其顿共和国（115人）。

从区域来看，欧洲累计54万3993死、2518万3892例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计49万5436死、1508 万5477例确诊；美国和加拿大共计34万4999死、1929万5507例确诊。

亚洲共计21万4966死、1366万777例确诊；中东地区共计8万8512死、387万5731例确诊；非洲共计6万1930死、262万5723例确诊；大洋洲共计944死、3万898 例确诊。

© 2020 AFP