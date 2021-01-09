COVID-19全球超过8882万例确诊 191万多人病亡

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（法新社巴黎9日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间9日11时，全球至少191万4057人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少8882万4680 例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有5504万4900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球8日通报新增1万4997人病殁、81万6686起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3676死）、英国（1325死）与德国（1083死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计36万8932人病故、2187万0988例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（20万1460人丧生、801万3708例确诊）、印度（15万798人丧生、1043万1639例确诊）、墨西哥（13万2069人丧生、150万7931例确诊）及英国（7万9833人丧生、295万7472例确诊）。

依照染疫死亡数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有172人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（142人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（131人）、义大利（129人）、北马其顿共和国（124人）。

从区域来看，欧洲累计61万3718死、2855万5903例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计52万6000死、1631 万8970例确诊；美国和加拿大共计38万5581死、2251万2961例确诊。

亚洲共计22万4648死、1424万5502例确诊；中东地区共计9万1709死、417万1636例确诊；非洲共计7万1456死、298万8421例确诊；大洋洲共计945死、3万1294例确诊。

© 2021 AFP