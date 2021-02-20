COVID-19全球逾1亿1070万例确诊 245万多人病亡

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（法新社巴黎20日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间20日11时（台湾20日晚间7时），全球至少245万3070人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1070万例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6789万5900人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球19日通报新增1万963人病殁、41万3697起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2471死）、巴西（1308死）与墨西哥（857死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计49万5804人病故、2800万6095例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（24万4765人丧生、1008万1676例确诊）、墨西哥（17万8965人丧生、203万491例确诊）、印度（15万6212人丧生、1097万7387例确诊）及英国（11万9920人丧生、409万5269例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有189人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（181人）、捷克（178人）、英国（177人）及义大利（158人）。

从区域来看，欧洲累计82万5560死、3632万809例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计65万5235死、2059 万2107例确诊；美国和加拿大共计51万7364死、2884万5704例确诊。

亚洲共计25万1204死、1585万3436例确诊；中东地区共计10万2042死、523万4958例确诊；非洲共计10万718死、382万1029例确诊；大洋洲共计947死、3万1965 例确诊。

© 2021 AFP