COVID-19全球逾1亿1295万例确诊 近251万人病亡

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（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少250万8786人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1295万5460例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6927万8500人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球25日通报新增1万1340人病殁、45万127起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3269死）、巴西（1541死）与墨西哥（877死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计50万8314人病故、2841万3620例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（25万1498人丧生、1039万461例确诊）、墨西哥（18万3692人丧生、206万9370例确诊）、印度（15万6825人丧生、1106万3491例确诊）及英国（12万2070人丧生、415万4562例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有190人染疫丧命；接下来依序为捷克（187人）、斯洛维尼亚（183人）、英国（180人）及义大利（160人）。

从区域来看，欧洲累计84万5199死、3720万5424例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计67万1087死、2111万8888例确诊；美国和加拿大共计53万160死、2927万835例确诊。

亚洲共计25万5088死、1605万18例确诊；中东地区共计10万3478死、540万8794例确诊；非洲共计10万2825死、386万9234例确诊；大洋洲共计949死、3万2273例确诊。

© 2021 AFP