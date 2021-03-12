COVID-19全球逾1亿1852万例确诊 263万多人病亡

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（法新社巴黎12日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间12日11时，全球至少263万768人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1852万7720例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球11日通报新增9862人病殁、47万9258起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2233死）、美国（1557死）与墨西哥（654死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计53万821人病故、2928万6142例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（27万2889人丧生、1127万7717例确诊）、墨西哥（19万3142人丧生、215万1028例确诊）、印度（15万8306人丧生、1130万8846 例确诊）及英国（12万5168人丧生、424万1677例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有214人染疫丧命；接下来依序为比利时（193人）、斯洛维尼亚（191人）、英国（184人）及蒙特内哥罗（177人）。

从区域来看，欧洲累计88万9491死、3942万7638例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计71万971死、2249万1564例确诊；美国和加拿大共计55万3156死、3018万4807例确诊。

亚洲共计26万1722死、1652万5363例确诊；中东地区共计10万7463死、585万8394例确诊；非洲共计10万7007死、400万6896例确诊；大洋洲共计958死、3万3066例确诊。

© 2021 AFP