COVID-19全球逾1亿2545万例确诊 275万多人病殁

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（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少275万6395人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2545万3950例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球25日通报新增1万884人病殁、62万9630起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2777死）、美国（1249死）与墨西哥（584死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计54万6822人病故、3007万9285例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（30万3462人丧生、1232万169例确诊）、墨西哥（20万211人丧生、221万4542例确诊）、印度（16万949人丧生、1184万6652例确诊）及英国（12万6445人丧生、431万9128例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有239人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（199人）、比利时（197人）、蒙特内哥罗（196人）、斯洛维尼亚（192人）。

从区域来看，欧洲累计93万6136死、4242万7593例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计75万7717死、2410万1234例确诊；美国和加拿大共计56万9602死、3102万9093例确诊。

亚洲共计26万8606死、1738万4128例确诊；中东地区共计11万2066死、632万1260例确诊；非洲共计11万1292死、415万4533例确诊；大洋洲共计976死、3万6109例确诊。

© 2021 AFP