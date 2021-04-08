COVID-19全球逾1亿3307万例确诊 289万多人病殁

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间8日10时，全球至少289万54人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3307万7500例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球7日通报新增1万4864人病殁、64万4276起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3829死）、美国（2580死）与波兰（956死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计55万9117人病故、3092万2760例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（34万776人丧生、1319万3205例确诊）、墨西哥（20万5598人丧生、226万1879例确诊）、印度（16万6862人丧生、1292万8574 例确诊）及英国（12万6927人丧生、436万7291例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有256人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（232人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（217人）、蒙特内哥罗（212人）、比利时（201人）。

从区域来看，欧洲累计98万3812死、4542万2017例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计81万1360死、2567 万953例确诊；美国和加拿大共计58万2285死、3194万8268例确诊。

亚洲共计28万23死、1888万7656例确诊；中东地区共计11万7030死、680万7125例确诊；非洲共计11万4539死、430万2199例确诊；大洋洲共计1005死、3万9287例确诊。

© 2021 AFP