COVID-19全球逾1亿5044万例确诊 近317万人病殁

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（法新社巴黎30日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间30日10时（台湾30日晚间6时），全球至少316万8333人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿5044万6870例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球29日通报新增1万5396人病殁、88万5915起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3498死）、巴西（3001死）、美国（755死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计57万5194人病故、3228万9257例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（40万1186人丧生、1459万678例确诊）、墨西哥（21万6447人丧生、234万934例确诊）、印度（20万8330人丧生、1876万2976例确诊）及英国（12万7502人丧生、441万4242例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有283人染疫丧命；接下来依序为捷克（273人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（259人）、蒙特内哥罗（238人）和保加利亚（234人）。

从区域来看，欧洲累计106万6253死、5027万6996例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计91万5182死、2868万9948例确诊；美国和加拿大共计59万9359死、3349万7233例确诊。

亚洲共计33万4959死、2561万7140例确诊；中东地区共计13万6死、777万907例确诊；非洲共计12万1529死、455万1468例确诊；大洋洲共计1045死、4万3182例确诊。

© 2021 AFP