COVID-19全球逾1亿535万例确诊 超过229万人病亡

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（法新社巴黎6日电） 官方数据显示，截至格林威治标准时间6日11时，全球至少229万9637人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿535万590例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6415万7800人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球5日通报新增1万4561人病殁、49万3140起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3475死）、墨西哥（1368死）与巴西（1239死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计45万9554人病故、2681万3734例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（23万34人丧生、944万7165例确诊）、墨西哥（16万4290人丧生、191万2871例确诊）、印度（15万4918人丧生、1081万4304例确诊）及英国（11万1264人丧生、391万1573例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有184人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（173人）、英国（164人）、捷克（160人）及义大利（150人）。

从区域来看，欧洲累计76万8009死、3435万1837例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计61万3669死、1941 万779例确诊；美国和加拿大共计48万145死、2761万360例确诊。

亚洲共计24万3755死、1542万2319例确诊；中东地区共计9万8928死、487万6538例确诊；非洲共计9万4186死、364万6981例确诊；大洋洲共计945死、3万1778例确诊。

© 2021 AFP