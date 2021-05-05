COVID-19全球逾1亿5428万例确诊 病殁超过323万

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（法新社巴黎5日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间5日10时（台湾5日晚间6时），全球至少323万58人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿5428万8900例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球4日通报新增1万4024人病殁、79万1327起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3780死）、巴西（2966死）、美国（914死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计57万8500人病故、3251万2946例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（41万1588人丧生、1485万6888例确诊）、印度（22万6188人丧生、2066万5148例确诊）、墨西哥（21万7740人丧生、235万2964例确诊）及英国（12万7543人丧生、442万3796例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有290人染疫丧命；接下来依序为捷克（275人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（266人）、蒙特内哥罗（241人）和北马其顿共和国（240人）。

从区域来看，欧洲累计107万9667死、5094万2050例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计93万4775死、2926万7453例确诊；美国和加拿大共计60万2896死、3376万2896例确诊。

亚洲共计35万6113死、2774万2504例确诊；中东地区共计13万2668死、793万8692例确诊；非洲共计12万2880死、459万1767例确诊；大洋洲共计1059死、4万3546例确诊。

© 2021 AFP