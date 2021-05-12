COVID-19全球逾1亿5959万例确诊 近332万人病殁

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（法新社巴黎12日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间12日10时（台湾12日晚间6时），全球至少331万9512人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿5959万3520例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球11日通报新增1万3475人病殁、74万8719起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4205死）、巴西（2311死）、美国（658死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计58万2848人病故、3277万9153例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（42万5540人丧生、1528万2705例确诊）、印度（25万4197人丧生、2334万938例确诊）、墨西哥（21万9323人丧生、236万8393例确诊）及英国（12万7629人丧生、443万9691例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有298人染疫丧命；接下来依序为捷克（278人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（272人）、北马其顿（246人）和蒙特内哥罗（246人）。

从区域来看，欧洲累计109万8811死、5179万5679例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计96万1839死、3015万3927例确诊；美国和加拿大共计60万7554死、3407万6230例确诊。

亚洲共计38万9327死、3073万1056例确诊；中东地区共计13万5867死、813万9990例确诊；非洲共计12万5045死、465万1749例确诊；大洋洲共计1069死、4万4892例确诊。

© 2021 AFP