COVID-19全球逾6888万例确诊 超过157万人病故

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间10日11时（台湾10日晚间7时），全球至少157万398人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6888万4640例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4386 万500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球9日通报新增1万2507人病殁、65万4991起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3071死）、巴西（836死）与墨西哥（781死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计28万9450人病故、1539万2196例确诊，至少588万9896人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万8995人丧生、672万8452例确诊）、印度（14万1772人丧生、976万7371例确诊）、墨西哥（11万1655人丧生、120万5229例确诊）及英国（6万2566人丧生、176万6819例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有152人染疫丧命；其次依序为秘鲁（111人）、义大利（102人）、西班牙（101人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计46万4537死、1372万5721例确诊；欧洲累计46万1674死、2051万249例确诊；美国和加拿大共计30万2399死、1582万5136例确诊。

亚洲共计20万2692死、1291万2790例确诊；中东地区共计8万3266死、357万1087例确诊；非洲共计5万4888死、230万9183例确诊；大洋洲共计942死、3万478 例确诊。

© 2020 AFP