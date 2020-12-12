COVID-19全球逾7100万例确诊 159万多人病亡

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（法新社巴黎12日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间12日11时，全球至少159万5276人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7104万1350例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4473 万1000人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球11日通报新增1万2326人病殁、70万2077起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2599死）、义大利（761死）与墨西哥（693死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计29万5539人病故、1585万1735例确诊，至少613万5314人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万437人丧生、683万6227例确诊）、印度（14万2628人丧生、982万6775例确诊）、墨西哥（11万3019人丧生、122万9379例确诊）及英国（6万3506人丧生、180万9455例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有154人染疫丧命；其次依序为秘鲁（111人）、义大利（105人）、西班牙（102人）。

从区域来看，欧洲累计47万3400死、2183万3103例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计46万8542死、1391 万4218例确诊；美国和加拿大共计30万8760死、1629万7836例确诊。

亚洲共计20万4180死、1301万6179例确诊；中东地区共计8万3789死、360万3559例确诊；非洲共计5万5663死、234万5958例确诊；大洋洲共计942死、3万502 例确诊。

© 2020 AFP