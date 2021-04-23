COVID-19全球1亿4466万例确诊 逾307万人病殁

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（法新社巴黎23日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间23日10时（台湾23日晚间6时），全球至少307万3969人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿4466万360例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球22日通报新增1万3054人病殁、84万4310起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（2263死）、巴西（2027死）、美国（786死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计57万346人病故、3193万188例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（38万3502人丧生、1416万7973例确诊）、墨西哥（21万4095人丧生、231万9519例确诊）、印度（18万6920人丧生、1626万3695 例确诊）及英国（12万7345人丧生、439万8431例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有270人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（269人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（249人）、蒙特内哥罗（231人）和保加利亚（225人）。

从区域来看，欧洲累计104万2124死、4899万8073例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计88万3098死、2774万9603例确诊；美国和加拿大共计59万4157死、3308万1191例确诊。

亚洲共计30万8839死、2281万5176例确诊；中东地区共计12万5517死、750万1071例确诊；非洲共计11万9197死、447万2959例确诊；大洋洲共计1037死、4万2295例确诊。

© 2021 AFP