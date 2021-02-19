COVID-19冲击 美国人预期寿命少一年

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（法新社华盛顿18日电） 根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）的初步估计，2020年上半年美国人的预期寿命减少一年，这是自第二次世界大战以来的最大降幅，且处于2006年以来的最低水准。

CDC表示，尽管这项估计是初步的，无法反映2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行的完整影响，但这是该机构首次发布初估数据，以评估2020年超额死亡人数的影响。

超额死亡人数是预期死亡人数与实际死亡人数之间的差距。

这份报告的作者之一阿里亚斯（Elizabeth Arias）说，这是自二战以来的最大跌幅；在1942年至1943年之间，预期寿命下降2.9岁。

目前美国人平均预期寿命为77.8岁，2019年为78.8 岁。非裔人口的预期寿命下降2.7年至72岁，是所有族群中最大的降幅。白人人口减少将近1年至78岁。拉美裔人口的预期寿命下降1.9年至将近80岁。

纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Health）人口卫生系系主任古雷维奇（Marc Gourevitch）说，疫情对经济造成的强烈影响将使预期寿命恢复到大流行前水准的速度变慢。

© 2021 AFP