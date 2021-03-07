Covid-19口服药 研究：明显降低病患病毒量

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（法新社旧金山6日电） 德国默克药厂（Merck）与美国一家伙伴药商今天发表令人鼓舞的试验结果，他们表示，合作研发的2019冠状病毒疾病（Covid-19）口服药有助降低病患的病毒量。

美国Ridgeback Biotherapeutics医疗长潘特（Wendy Painter）表示：「在新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗病毒疗法需求迫切之际，这些初步数据令人鼓舞。」

默克1月间停止测试两种Covid-19候选疫苗，但加紧研究两种治疗Covid-19的产品，包括与Ridgeback合作研发、药丸形式的molnupiravir。

默克在和传染病专家开会时表示，以molnupiravir 治疗5天后，病患病毒量可大幅降低。

这个2a阶段的试验，是以202名有Covid-19症状但未住院的患者为对象。Ridgeback表示，受试者出现的4 种严重副作用，无一被认为和服用molnupiravir有关。

包括奥司他韦（oseltamivir，商品名：克流感Tamiflu）及扎那米韦（zanamivir，商品名：瑞乐沙Relenza）在内，抗病毒口服药有时会作为流感处方药，但研究人员尚未发表可对抗冠状病毒的类似药物。

而今天发表的这份研究显示，以molnupiravir治疗Covid-19早期患者可快速降低病患体内的病毒量。研究主要调查人员、北卡罗来纳大学（University of North Carolina）医学系教授费雪（William Fischer）表示，这项研究发现大有可为：「如果获得更多研究支持，对公众卫生可能有重要意涵，特别是新型冠状病毒持续在全球散布和演化之际。」（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP