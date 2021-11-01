COVID-19夺命500万人 列百余年最严重传染病之一

（法新社巴黎1日电） COVID-19（2019冠状病毒疾病）在全球夺走的人命约达500万，远比20世纪和21世纪多数其他病毒大流行病严重得多。

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但也有少数例外。根据一些估算，一次大战后的西班牙流感在1918和1919年造成逾5000万人丧命。即使如世界卫生组织（WHO）所言，COVID-19染疫死亡人数实际上是官方统计的2倍到3倍，依然比不上西班牙流感。

以下是法新社整理的比较数据：

● 21世纪的流行病

单以本世纪来说，COVID-19远比其他病毒所致的流行病造成更多死亡。

2009年的H1N1新流感病毒，在官方纪录上导致1万8500人病故。医学杂志「刺胳针」（The Lancet）之后上修为15万1700人到57万5400人。

2002年到2003年，与COVID-19同为冠状病毒引发的严重急性呼吸道症候群（SARS）从中国扩散到其他地方，这是冠状病毒首度引发全球恐慌，造成774人病故。

● 流感大流行

COVID-19致死人数常被用来与季节性流感相比较。根据世卫组织数据，虽然季节性流感不常出现在新闻头条，每年却在全球造成约500万例重症，其中29万到65万人死亡。

20世纪出现过两次大规模非季节性流感大流行，一次是1957年到1958年的亚洲流感，一次是1968年到1970年的香港流感，根据事后估算，两次各有约100万人丧生。

西班牙流感则是迄今最严重的现代流行病，当时也是始于一种新病毒。根据2000年代公布的研究，西班牙流感在连续3波疫情中，造成5000万人至1亿人丧命，远多于一次大战中死去的1000万人。

● 热带病毒

COVID-19致死人数也远超过伊波拉出血热病毒（Ebola）。这种病毒最早出现于1976年，上一波大流行于2018年8月至2020年6月，在刚果民主共和国夺走近2300条人命。

40年间，周期性的伊波拉疫情共造成约1万5300人死亡，全数在非洲。

伊波拉的致死率比COVID-19高，染上后约半数不治。

但伊波拉的传染力不如其他病毒引发的疾病，很大程度是因这种病毒不是藉由空气传播，而是透过直接且密切的接触传染。

其他热带病毒如透过病媒蚊传播的登革热也能致死。20年来，这种病毒造成的病例渐增，但每年只有数千人因此丧命。根据世卫组织数据，2015年有4032人死于登革热。

● 爱滋病和肝炎

攻击人体免疫系统的爱滋病自1980年以来，在全球夺走近3630万条人命。目前并无针对爱滋病的有效疫苗，但若定期服用抗反转录病毒药物，能有效阻止疾病恶化，并大幅降低传染风险。

根据联合国爱滋病规划署（UNAIDS）资料，这种疗法让病故人数从2004年高峰期的170万人减少到2020年的68万人。

B型肝炎和C型肝炎病毒主要透过血液传染，致死人数也不少，每年超过100万人，通常在贫穷国家。

© 2021 AFP