COVID-19影响下 全球每10人就有1人营养不良

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（法新社巴黎12日电） 联合国今天公布的报告发现，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响下，全球每10 人中就有1人营养不良。

一整年来，无法取得足够粮食的人数去年增加3亿2000万人，来到23亿7000万人，增幅相当于先前5年的总和。

由于经济衰退影响几乎所有中低收入国家，因此饥饿人口增加的情况相当普遍。但影响最大的国家当中，境内要不气候变迁相关灾难频传，要不有冲突情事，要不两者皆有。

全球营养不良的7亿6800万人口中，亚洲占4亿1800 万，非洲2亿8200万，拉丁美洲和加勒比海地区6000万。其中，非洲有21%人口营养不良，是任何其他地区的2 倍以上。

而联合国的报告说，「COVID-19疫情只是冰山一角」。

「更令人忧心的是， 由冲突、气候变化与极端气候、经济减缓与衰退等各大因素，经年累月在我们粮食系统所构成的弱点，被这场疫情暴露得一览无遗。」

这份报告由联合国粮农组织（FAO）、国际农业发展基金（IFAD）、联合国儿童基金会（UNICEF）、联合国世界粮食计划署（WFP）及世界卫生组织（WHO）共同公布。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「在如此富足的世界里，没有藉口让数十亿人缺乏健康饮食的管道。这就是为什么我9月要召开全球粮食系统峰会。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP