COVID-19新变异株入侵 义大利通报境外移入确诊首例

（法新社罗马27日电） 义大利卫生当局今天表示，已侦测到COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron新变异株确诊首例，是一名来自非洲莫三比克的旅客。

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义大利国家卫生院（National Health Institute, ISS）发表声明说，一个顶尖实验室「分析来自莫三比克病患的确诊样本基因组序列」。声明又说，那名病患以及其家族成员的健康状态良好。

他们将会很快判定出，居住在义大利南部坎佩尼亚（Campania）地区的那个家族，是否有任何成员也感染新变异病毒株。坎佩尼亚地区首府是那不勒斯（Naples）。

在南部非洲证实出现新变异株后，义大利于26日禁止过去14天曾待在南部非洲的所有旅客入境。义大利也暂停来自南部非洲的班机抵境。

义大利当局也下令，过去2周曾前往南部非洲而目前人在义大利境内的所有人，立即通报义大利当局、接受COVID-19检测，并隔离10天。

义大利是遭COVID-19疫情大流行重创国家之一，自2020年2月爆发疫情以来，累计通报染疫不治超过13万3000人。过去几天以来，每日新增确诊病例都超过1万例。

© 2021 AFP