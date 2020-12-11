Covid-19牛津疫苗后续试验 将混合俄国疫苗

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科11日电） 英国药厂阿斯特捷利康今天表示，他们与英国牛津大学合作研发的Covid-19疫苗AZD1222，后续临床试验将混合部分俄罗斯自制疫苗史普尼克V（Sputnik V），以观察效果如何。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）俄罗斯分公司在官网发布英俄文声明表示：「我们今天宣布一项临床试验计画，结合我们与牛津大学（Oxford University）研发的AZD1222和俄罗斯加马利亚研究所（Gamaleya Research Institute）研发的史普尼克V，以评估其安全性和免疫原性。」

AZD1222和史普尼克V这两支疫苗，都是用人类腺病毒为载体。

提供史普尼克V研发资金的俄罗斯主权财富基金「直接投资基金」（Direct Investment Fund）今天也发布声明说，他们11月23日向阿斯特捷利康提出建议，「让自家疫苗进行额外临床试验，加入史普尼克V疫苗2个载体中的一个」。

阿斯特捷利康表示，将募集18岁以上成人参与试验，预期今年底前展开。

阿斯特捷利康在声明中还说：「结合不同的2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫苗，可能是重要的一步，或许能产生更强的免疫反应和更容易取得，因而提供更广泛的保护。」（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP