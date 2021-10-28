COVID-19疫情反推升需求 三星财报亮眼

（法新社首尔28日电） 韩国科技大厂三星电子（Samsung Electronics）今天发布的财报显示，尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致全球供应链挑战重重，公司最新季度的营业利益仍增加了28%。

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财报显示，全球最大晶片制造商三星电子在7至9月季度的营业利益来到15.8兆韩元。

三星电子7至9月销售额比去年同期增加10%，来到破纪录的74兆韩元，这是多亏全球需求持稳，让三星电子记忆晶片部门表现强劲。

三星电子营业利益有超过6成来自其半导体业务，显示出这个部门在三星电子中举足轻重。

尽管COVID-19疫情打乱世界经济，却也让许多科技公司欣欣向荣。

为因应疫情而实施的居家办公，推升了由三星晶片驱动的各式装置的需求量，也升高了电视、洗衣机等家电的需求。

欧睿国际（Euromonitor）消费电子主管罗伟泰（Loo Wee Teck，音译）表示，消费者对摺叠机等高阶商品的需求，同样预料会进一步推升年底购物季的营利。

他说：「摺叠机将持续是三星最火热最吸金的商品。这块领域它几乎没有任何对手，而我们又即将迈入关键年底假期购物季。」

但三星电子承认，公司将持续被记忆晶片供应短缺所影响，直指「比预期更长久的零件供应问题，或许需要观察下去」。

© 2021 AFP