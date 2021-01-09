COVID-19疫情延烧 世卫呼吁富国留疫苗给穷国

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（法新社伦敦8日电） 欧洲狂买更多2019冠状病毒疾病疫苗并批准更多款使用，世界卫生组织呼吁富国别贪心，尤其亚洲有数以百万计民众仍受疫情所苦。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行已造成全球8800万人确诊、190万人病亡，目前疫情仍呈快速增温。根据法新社统计，本周全球每天通报的确诊病例数相较前一周增加14%。

随着各国抢购疫苗，欧盟（EU）表示已同意加购3亿剂美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech联手研发疫苗的选择权，让欧盟握有这款疫苗的数量翻倍。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen ）表示，拜新合约之赐，欧盟拥有的疫苗数量相对整体人口而言将是「绰绰有余」，欧盟还会很快批准其它款疫苗，包括英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学共同研发的疫苗在内。

但世界卫生组织（WHO）呼吁富裕国家应停止与药厂签约抢购第一波疫苗，这可能会抬高疫苗价格。世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：「没有国家是特例，应该停止插队抢购并让国内所有人口接种，尤其有些国家都还拿不到疫苗。」

世卫的COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）负责人艾沃德（Bruce Aylward）表示，今天全球高所得国家有一半在施打疫苗，但低所得国一个都没有，「这不公平合理」。

© 2021 AFP