COVID-19确诊病例减 韩国将取消户外戴口罩规定

（法新社首尔29日电） 韩国今天表示，Omicron变异株掀起的COVID-19病例稳定下滑，政府将自下周起解除户外口罩佩戴规定。

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本月稍早，韩国解除几乎所有其他社交距离措施，结束实施两年的严格防疫要求。

韩国卫生当局表示，自5月2日起，将不再要求民众在户外必须佩戴口罩，除非是参加50人以上的活动。

韩国疾病管理厅（KDCA）厅长郑银敬（Jeong Eun-kyeong）告诉记者：「社交距离规定解除，政府也调整口罩佩戴令，民众愈来愈能回归正常生活。」

郑银敬又说：「这都要归功于人民长时间以来付出的耐心与配合。」

韩国总统当选人尹锡悦（Yoon Suk-yeol）即将上任的政府今天批评做出解除口罩令的决定太过「仓促」，质疑是否是单单基于「病毒防范措施」而做此决定。

韩国今天通报新增5万568起COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例，比3月中的单日逾62万例高峰减少许多。

郑银敬说，过去6周来，COVID-19确诊病例「稳定下降」。

她说：「新增的病危人数也下滑。」她又说，医院有足够的病床可治疗新的住院病人。

韩国人口有5100万人，有超过86%已完整接种疫苗，大多数的人也打了加强针。

韩国约有2万2700人染疫不治，死亡率为0.13%，为全球最低的国家之一。

© 2022 AFP