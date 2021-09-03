COVID-19确诊病例增加 关岛疫苗观光计画喊卡

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（法新社关岛哈加那3日电） 美国太平洋属地关岛因为确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例增加，已暂停让国际旅客到关岛度假并接种疫苗的计画。

关岛观光局本周暂停Air V&V计画━V&V意为度假（vacation）和接种疫苗（vaccination）━这项计画在7月推出，目的是振兴备受疫情冲击的观光业。 在高传染力的Delta变异株传播下，关岛病例数暴增，过去一周新增910例确诊。

卫生专家已排除疫苗观光计画和Delta变异株疫情有关，强调执行计画时都有遵循严格检测和安全规定。

前州长首席医疗顾问阮和（Hoa Nguyen，暂译）告诉法新社：「没有证据显示Air V&V导致病例暴增。」

关岛观光局长卡马乔（Carl Gutierrez）表示，与疫苗观光计画有关的所有入境者都是来自台湾，最后一批是8月22日入境。 他告诉法新社：「台湾是唯一安排Air V&V计画的一方，目前台湾方面没有再公布更多的班机。」 「雄狮旅行社和长荣航空都提议推出较长期的包机，我们原本应该敲定这些讨论事宜，但之后我们就遇上状况了。」

关岛上周加强防疫措施，包括停课及对公共集会祭出限制。商家仍可完全开放营业，但只有已打疫苗者可进入酒吧、餐厅和其他公共设施。

关岛人口约17万，自疫情爆发以来，已累计超过1万起COVID-19病例，以及150起相关死亡病例。

© 2021 AFP