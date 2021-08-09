COVID-19确诊遽增 斯里兰卡进行大规模火化仪式

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（法新社可伦坡9日电） 斯里兰卡官员表示，随着国内COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊人数激增，为消化积累的染疫亡者遗体，已开始进行大规模火化仪式。

斯里兰卡单日确诊个案在一个月内翻倍来到逾2500 例以及近100人身亡，加重医院负担。

斯里兰卡首都可伦坡（Colombo）市政府因岛上主要医院表示没有更多冰柜保存遗体，昨天晚上在可伦坡公墓（Colombo General Cemetery）进行15具遗体火化仪式。

这是斯里兰卡自去年12月以来的首次大规模火化仪式，当时政府不顾伊斯兰教教义认为穆斯林过世后应采土葬，将15名穆斯林少数族群死者进行火化，其中包含1名20天大的婴儿。

强制火葬穆斯林的行为引起当地和国际人士抗议后，斯里兰卡政府允许穆斯林亡者被埋葬在岛上东部的偏远一角。

卫生稽查员(PHI)联盟指出，医院在上周末已叠满COVID-19染疫亡者遗体，火葬场全天候运作仍然难以应对激增的死亡案例。

斯里兰卡2100万人口中，有超过1100万人接受了至少一剂疫苗注射，而截至昨天，已有293万人完成两剂疫苗接种。

根据官方统计，截至目前，斯里兰卡COVID-19确诊个案来到近33万人，5107人染疫死亡，但专家表示，实际数字可能更高。（译者：张瑷/ 核稿：陈政一）

© 2021 AFP