COVID-19重创秘鲁 近10万儿童家庭破碎

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（法新社秘鲁首都利马6日电） 秘鲁政府今天表示，该国有近10万儿童，面临双亲中至少1人或主要照顾者因COVID-19病逝的困境。秘鲁的染疫致死率世界排名第1。 秘鲁妇女部部长杜然德（Anahi Durand）引用发表在医学期刊「刺胳针」（The Lancet）上的数据说：「很不幸，我们国内有近9万8000名儿童，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，失去他们的父亲、母亲或监护人。」 根据法新社依据官方数据所做的分析，秘鲁有全球最高的人均染疫死亡率，即每百万秘鲁人中，就有6000多人在感染COVID-19后丧命。 秘鲁政府目前向1万8000多个家庭，每两个月提供约50美元的抚恤金。