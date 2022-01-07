COVID-19重创秘鲁 近10万儿童家庭破碎
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（法新社秘鲁首都利马6日电） 秘鲁政府今天表示，该国有近10万儿童，面临双亲中至少1人或主要照顾者因COVID-19病逝的困境。秘鲁的染疫致死率世界排名第1。 秘鲁妇女部部长杜然德（Anahi Durand）引用发表在医学期刊「刺胳针」（The Lancet）上的数据说：「很不幸，我们国内有近9万8000名儿童，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，失去他们的父亲、母亲或监护人。」 根据法新社依据官方数据所做的分析，秘鲁有全球最高的人均染疫死亡率，即每百万秘鲁人中，就有6000多人在感染COVID-19后丧命。 秘鲁政府目前向1万8000多个家庭，每两个月提供约50美元的抚恤金。
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杜然德希望将补助扩大到心理及教育层面，让8万3000多名儿童及青少年受惠。 杜然德表示，在目前制度下，有个关键的问题，就是许多家庭缺乏申请补助的必备文件。 她解释说：「许多家庭来找我们，希望获得抚恤金，但他们没有染疫死亡证明。在第1、2波疫情时，人们染疫死在家中，他们不符条件取得死亡证明。」 人口有3300万的秘鲁正经历第3波疫情；自疫情2020年初在全球爆发以来，秘鲁已有200多万例确诊病例以及20万2900多人染疫丧命。
© 2022 AFP