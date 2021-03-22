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（法新社伦敦22日电） 美食外送平台户户送（Deliveroo）今天表示，公司将在伦敦股市挂牌上市，市值最高料达88亿英镑。

户户送创办人兼执行长许子祥（Will Shu）在声明中说：「我们以在伦敦挂牌上市引以为傲，这座城市是户户送发迹的地方。」

这宗大型上市案预期将落在4月，被认为对伦敦金融业的一大提振。伦敦金融业在英国脱离欧洲联盟（EU）后陷入混乱，金融中心光环不再，最近才将欧股交易龙头拱手让给荷兰阿姆斯特丹。

成立8年的户户送在声明中表示，上市后公司市值料介于76亿至88亿英镑间。

「成为一家公开上市公司能让我们持续在创新方面投资，开发新科技工具支援餐厅和杂货业者，提供外送员更多工作，并提供消费者更多选择。」

户户送表示，承销价将介于每股3.9英镑至4.6英镑间。

户户送将发行价值约10亿英镑（约新台币394亿元）新股，同时现有股东计画出售部分持股。

许子祥在声明中说：「我们看到2021年有强劲的开始，我们仅处于庞大且快速成长网路美食市场上刺激旅程的开端。」

户户送于2013年在伦敦开始推出美食外送服务，如今业务版图已扩及欧洲大陆、亚洲、澳洲和中东地区。1100322球的时间点将落在格林威治标准时间21日16时（台湾时间22日凌晨0时）。

NASA表示，2001 FO32下次最接近地球的时间点为2052年。

© 2021 AFP