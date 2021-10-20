Delta亚变异株个案增 英当局表示密切关注

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（法新社伦敦19日电） 英国政府今天表示，正密切关注新型冠状病毒Delta变异株的一个亚变异株（subvariant），不过没有证据显示其传播力更强。

英国首相强生（Boris Johnson）发言人表示，英国政府正「密切关注」由Delta变种病毒变异而成的病毒株AY.4.2，但没有证据显示其传播力更强。

发言人告诉记者，当局正密切关注疫情发展，会在必要情况下毫不迟疑采取行动。

伦敦大学学院（University College London）计算系统生物学教授暨基因研究所所长巴卢（Francois Balloux）表示，于2020年4月首次基因定序的AY.4.2，拥有在其他变异株所发现的两个棘状蛋白突变。

他说，这种亚变异株在英国以外地区「罕见」，迄今仅在美国发现3例。

巴卢说：「由于AY.4.2的盛行率仍相当低，因此即使传播力增加10%，也只会导致少数额外病例。」「它并没有推升英国最近的疫情。」

巴卢说：「AY.4.2无法与Alpha和Delta变异株相提并论。因为Alpha和Delta变异株的传播力，比当时流行的任何一种病毒株都高很多（高出50%或以上）。」

他说：「我们正在应付传染力的潜在微幅增加，这不会对疫情产生类似（Alpha和Delta）的影响。」（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

© 2021 AFP