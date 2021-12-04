Delta仍是COVID-19主流变异株 专家吁接种第3剂疫苗

（法新社巴黎4日电） COVID-19变异株Omicron出现后，现行疫苗能否延缓这种快速传播的新变种病毒、能否保护接种者免于重症，至今仍未可知。但专家表示，Delta变异株依旧是主要威胁，呼吁接种追加剂。

广告 继续浏览后续

实验室仍在研究疫苗对抗Omicron变异株的效力，结果预料将在数周内出炉。

在此同时，Delta变异株仍是最主要传播的病毒，专家、各国政府与疫苗制造商都呼吁民众，如果可能，应尽量接种追加剂。

Delta变异株已被证实，比起Alpha、Beta和Gamma变异株，更能突破疫苗的防护力。但接种疫苗仍能高度有效避免感染Delta变异株的患者发展为重症，减轻压垮医疗资源的风险。

Delta变异株目前仍是欧洲主要流行病毒，部分国家试图加快脚步，赶紧替民众接种第3剂疫苗。

英国首相强生（Boris Johnson）设定目标，要在明年1月底前让所有成人接种第3剂，把第2、第3剂的接种间隔时间从6个月缩短至3个月。

辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）在美国申请授权，让16、17岁青少年可使用辉瑞/BNT疫苗追加剂。

法国政府最高疫苗顾问费雪（Alain Fischer）说，「现在放慢脚步会是一大错误」。

BioNTech公司执行长吴沙忻（Ugur Sahin）11月30日表示：「我们要传达的讯息是：别惊慌，计画依旧不变：加快施打第3剂追加疫苗。」

© 2021 AFP