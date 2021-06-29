Delta发威疫苗施打慢 南非染疫病逝人数破6万

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（法新社约翰尼斯堡28日电） 为防范Delta变异株病例激增，南非前一天刚恢复2周的防疫限制措施，但南非这个非洲大陆2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重的国家，染疫过世人数在今天跨越6万大关。

南非国家传染病研究所（National Institute for Communicable Diseases, NICD）今天在社群网站推特（Twitter）发文说：「在收到138个新增死亡病例后，至今病殁总数来到6万38例。」

今天通报中，有至少512个新增的住院病例，让住院总人数增加到1万1801人。

约翰尼斯堡以东的私立威特班克医院（eMalahleni Private Hospital）医师兼执行长康拉迪（Elsabe Conradie）今天告诉法新社，跟前两波疫情相比，这次「病患的情况糟很多」。

她说：「患者病情更重，许多人再也没有出院。」

卫生当局表示，过去24小时新增1万2222起病例，阳性率达28.3%。

行政首都普勒托利亚（Pretoria）和金融中心约翰尼斯堡（Johannesburg）所在的豪登省（Gauteng Province）是这波疫情的重灾区，近来爆出的病例占全国新增确诊约69%。

政府和科学家周末宣布，具高度传染力的Delta变异株导致境内COVID-19确诊病例激增，严重考验各大医院的量能。

为抑制疫情蔓延，总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）下令今起再度实施两周的限制措施，禁止葬礼以外所有聚会，而葬礼人数也限制不可超过50人观礼。

病例增加、疫苗施打作业缓慢之下，南非正处于第3波疫情，过去两周的单日新增病例增加了一倍之多。

该国疫苗接种的进度缓慢，2月至今，境内5900万人仅约270万人接种，但总统表示，已在加快施打作业。

© 2021 AFP