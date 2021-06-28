Delta变异株流行 欧盟疫苗通行证效力恐降低

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（法新社布鲁塞尔28日电） 随着暑假即将到来，欧盟2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗通行证将于7月1日正式上路，允许欧盟居民在成员国间自由旅行，但Delta变异株日益扩散，恐削弱通行证效力。

欧盟疫苗通行证可选择纸本或数位两种形式，两者皆以QR码的方式，呈现接种者是否接种过欧盟核可的疫苗、曾经染疫后已康复或近期筛检结果为阴性的资料。

目前欧盟核可的有辉瑞（Pfizer）/BioNTech、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德纳（Moderna）以及娇生（Johnson & Johnson）疫苗。

根据欧盟这个月通过的法案，有了疫苗通行证，在欧盟27国和冰岛、挪威、瑞士和列支敦士登这4国之间旅行，不用隔离和进一步筛检。

已经有20个欧盟国家发放且接受疫苗通行证，其他国家预期不久后便会仿效。

但由于最初在印度发现的Delta变异株疫情升温，目前在前欧盟成员国英国肆虐，欧盟发放和接受疫苗通行证的计画恐要暂缓。

Delta变异株疫情也在葡萄牙快速蔓延，德国更宣布除了公民与永久居民外，禁止来自葡萄牙的旅客入境。

葡萄牙和西班牙今天突然宣布，对来自英国的旅客实施入境限制。葡萄牙要求英国旅客完成接种才获准入境，西班牙则要求英国旅客交出接种或筛检阴性证明。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP