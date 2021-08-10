Delta变异株流行 美国防部将强制美军施打疫苗

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（法新社华盛顿9日电） 美国国防部今天表示，由于Delta变异株感染病例增加，将强制规定美军必须在9 月中前接种COVID-19疫苗。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在备忘录中提到，即使现有的疫苗尚未获得美国食品暨药物管理局（FDA）全面核准，他仍将请求总统拜登约在5周内批准这项举措。

不过，如果辉瑞（Pfizer）疫苗可在那之前获得批准，五角大厦将更快发布这项命令。官员说，他们认为辉瑞疫苗能在9月初前获得FDA全面核准。

由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗仅获得紧急批准，美军现在仍未强制军人接种，除非拜登发布豁免令，否则强制军人接种将面临法律挑战。

奥斯汀说，如果辉瑞或另一支疫苗未在9月中前获得FDA全面批准，他将照样发布命令并寻求拜登批准。

拜登发布声明「强烈」支持这项决定。他说：「这些疫苗可以挽救性命。」

拜登说：「接种疫苗可让我们的军人保持健康、更妥善地保护他们的家人，并确保我们的部队能准备在全球任何地点作战。」

美国国防部发言人柯比（John Kirby）说，五角大厦预计将储存数十万计疫苗，每个军种目前都在研拟强制接种疫苗的计画。

美国140万名现役军人中，目前有73%至少接种一剂疫苗，如果纳入110万名后备军人，接种率将下滑至56% 。

© 2021 AFP