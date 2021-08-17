Delta变异株疫情打击经济复苏 亚股多收黑

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（法新社香港17日电） 亚洲股市今天普遍收跌，前一天的华尔街股市虽再创收盘新高，但投资人忧心Delta变异株疫情飙升，恐造成全球经济复苏踩煞车。

前一天的美股主要指数开盘走势不振，随着逢低承接买盘进场带动，道琼和标准普尔500指数终场反弹微幅收高，连续第5个交易日创收盘新高。

冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）资深策略师伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）指出：「只要新增确诊数持续攀升至纪录高点，投资人士气难振。」

北京当局开始出手打压民间企业，造成投资人不安后，中国市场也受到拖累，香港股市今天下挫，上海股市也收跌。

中国重启地方防疫封锁措施，和广泛的旅行限制，对国内快速的经济复苏带来威胁，中国本周公布7月零售销售和工业生产减缓，也让全球复苏前景受到打击。

香港澳盛银行集团首席大中华经济学家杨宇霆（Raymond Yeung）指出，这些数据「显示经济快速失去动能」。

他指出，Delta变异株相关病例激增，也对8月经济活动增添额外风险。

港股恒生指数收挫435.59点，或1.66%，来到25745.87点。

上海综合股价指数收跌70.37点，或2.00%，来到3446.98点。深圳综合股价指数收挫61.86点，或2.52%，来到2392.49点。

至于亚洲其他股市，日股日经指数今天收跌0.36%，首尔股市收跌0.89%，台北股市收挫1.17%，雪梨股市收跌0.94%，新加坡股市收跌0.86%。

纽西兰新增确诊一起社区病例，6个月来首见，总理今天宣布全国封城3天。威灵顿股市收跌0.67%。

马来西亚股市今天则是逆势收涨1.38%。

© 2021 AFP