Delta变异株肆虐 专家质疑群体免疫恐难达成

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（法新社巴黎27日电） 由于最早在印度发现的Delta病毒变异株持续蔓延扩散，如今专家开始质疑，藉由接种疫苗达到群体免疫的长期目标是否仍行得通。

法新社报导，当群体中超过一定比例的人因接种疫苗或自然感染而对疾病产生抵抗力，就可达成群体免疫。

但由于传染性更强的病毒株经常出现，COVID-19（2019冠状病毒疾病）能否达成群体免疫引发争辩。

流行病学专家索芙尼亚（Mircea Sofonea）说：「如果问题是『单靠疫苗接种就能抑制及控制疫情吗？』答案是：否。」

索芙尼亚说，群体免疫取决于两个基本因素，「那就是病毒的实际传染力和疫苗预防感染的效力，而目前还没有那种效力」。

且多项研究也显示，疫苗对抗Delta变异株的效力会随着时间推移而降低，这也是多个国家目前打算施打秋季第3剂或「追加剂」疫苗的理由之一。

考量以上所有因素，若不采取其他防疫措施，像是戴口罩或保持社交距离，索芙尼亚表示，需要超过100%的人接种疫苗才能确保终止传染，这显然是不可能的。

即使群体免疫的「神话」目标达不到，专家强调疫苗接种仍非常重要。

犹如对抗麻疹和流感等其他流行病的疫苗，COVID-19疫苗提供预防重症的极佳保护。

© 2021 AFP