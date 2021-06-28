Delta变异株肆虐 南非再度实施2周防疫限制

广告 继续浏览后续

（法新社南非普勒托利亚27日电） 南非总统今天宣布恢复实施为期2周的防疫限制措施，以对抗具高度传染力的2019冠状病毒疾病（COVID-19）Delta变异株病例激增情形。

总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）透过电视转播对全国发表演说，表示非洲大陆疫情最严峻的南非「正面临感染人数再度大规模涌现」的情况。

拉玛佛沙将疫情警戒调整为第4级，再升高1级便将进入全面封锁状态。他说：「我们的医疗机构已经到达极限…加护病房病床供不应求。」

拉玛佛沙下令禁止所有聚会，丧礼除外，然而观礼人数也不得超过50人，此外也下令禁止贩售酒精类饮品，另外也将实施宵禁，时间从夜间9时起到凌晨4时止。

当局表示，最早在印度发现的Delta变异株助长了第3波疫情，颠峰恐将超越先前几波疫情。

拉玛佛沙表示：「我们正处于一波毁灭性疫情中，所有迹象都显示这波疫情会比先前几波还要严重。」

南非今天新增1万5036起COVID-19病例，低于前一天的1万8762起，迄今累计192万8897起确诊，染疫不治人数则来到5万9900人。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP